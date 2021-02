Licata, Izco si presenta: “Pronto a vivere questa avventura”

LICATA – “La città mi piace molto, l’impatto è stato buono. La mia carriera si è sviluppata finora in Argentina, ho giocato in squadre forti. Adesso sono qui per vivere questa nuova avventura”. Così Rodrigo Izco, nuovo terzino del Licata. Il calciatore argentino, intervenuto in conferenza stampa ha spiegato quali sono le sue caratteristiche: “Non vedo troppe differenze tra la Serie D italiana e la Serie B argentina – ha sottolineato Izco -. Sono un terzino destro, ma posso giocare anche a sinistra oppure come interno destro e nel 4-3-3 di mister Campanella dunque posso occupare più posizioni. Ai tifosi dico che è un piacere stare qui”, ha concluso il terzino della formazione gialloblù.