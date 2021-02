Martin: “Ho sempre fatto la mezzala in carriera”

“Il ruolo di mezzala l’ho sempre fatto in via mia. Non ci sono problemi a farlo. Gioco poco, ma mentalmente devo essere sempre pronto quando il mister chiama. Quando vado in campo provo ad aiutare la squadra”. Lo dichiara il centrocampista del Palermo Malaury Martin al termine della gara vinta per 2-1 in casa della Turris.

“Se sono qui – continua il centrocampista francese – significa che faccio parte della squadra. Ognuno di noi si deve fare trovare pronto quando gioca. Non ci devono essere individualità perché siamo una squadra”.

“Abbiamo avuto un periodo complicato e ci siamo detti le cose guardandoci negli occhi. Abbiamo ottenuto due vittorie ma non bastano. Ad inizio gara abbiamo dominato, ma sapevamo che questo è un campo corto e con un pallone si saresti potuto trovare in porta”.

“In carriera – ribadisce Martin – ho fatto la mezzala, ma con le mie caratteristiche posso fare la mezzala e sono contento della mia prestazione. In vita mia ho fatto sempre la Serie A e la Serie B, se qualcuno dice che non posso fare questa categoria beato lui”.

“Sono contento della squadra che ha saputo reagire mentalmente. Dobbiamo dimostrare continuità vincendo più partite di seguito”.