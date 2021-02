Palermo, Lucca: “Ibra il mio idolo, sogno la Nazionale”

"I nostri tifosi ci mancano davvero tanto, sono il dodicesimo uomo in campo e sono sicuro che ci darebbero una grossa mano"

PALERMO – “Ho iniziato da piccolo al GBS MILAN. Dopo un anno e mezzo sono andato al Torino dove ho fatto tutte le giovanili. Il mio idolo è senza dubbio Zlatan Ibrahimovic, ammiro molto la sua cattiveria nell’affrontare le partite e anche il suo modo di vivere fuori dal campo”. A raccontarlo ai microfoni di Sky Sport è l’attaccante del Palermo, Lorenzo Lucca. Il centravanti classe 2000, arrivato in rosanero dal Torino nel corso del gennaio 2020, ha poi proseguito: “Il mio sogno nel cassetto è giocare con la maglia della Nazionale azzurra. Stadio vuoto? I nostri tifosi ci mancano davvero tanto, sono il dodicesimo uomo in campo e sono sicuro che ci darebbero una grossa mano. Otto gol? Sono davvero felice ma non ho intenzione di fermarmi qui, voglio aiutare i miei compagni e il club a raggiungere traguardi importanti”, ha concluso Lucca.