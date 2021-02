PALERMO– Oggi, a Palermo, doveva iniziare, dopo l’assaggio dei giorni scorsi, la campagna vaccinale per i professori: quella affidata alle dosi di AstraZeneca. Slitterà, invece, di qualche giorno. A quanto pare, non tutte le province sarebbero state pronte all’incipit in grande stile per la scuola e si è preferito rimandare. Ecco perché, sempre oggi, toccherà a trecento carabinieri, nella quota delle forze dell’ordine. Sarebbero stati la metà, secondo i programmi, tuttavia, mancando i docenti, assorbiranno l’intera giornata a Villa delle Ginestre. Non si tratta comunque di un ritardo importante. Presto – si assicura – la vaccinazione degli insegnanti andrà a regime.

C’è un’altra novità. Da venerdì anche la Fiera del Mediterraneo sarà pronta per le vaccinazioni, Al massimo, nel weekend. Secondo il programma stilato dal dottore Renato Costa, commissario per l’emergenza Covid a Palermo e provincia, si potrebbero vaccinare dalle cinquemila alle diecimila persone al giorno. Gli spazi ci sono, il personale pure. Tutto resta legato alla disponibilità effettiva dei vaccini. Ma si tratta di un obiettivo non irraggiungibile. Come aveva detto lo stesso commissario Costa a LiveSicilia.it: “C’è la possibilità di posteggiare, di raggiungere la Fiera con facilità e potremmo garantire, al tempo stesso, come facciamo sempre, i tamponi. Potremmo arrivare anche a diecimila dosi. Ma servono i vaccini”. Ecco il punto.

Il primo giorno di scuola a Palermo per i vaccini degli insegnanti è stato già celebrato appena due giorni fa. “Abbiamo fatto subito una circolare – ha raccontato la professoressa Daniela Crimi (nella foto), dirigente del liceo linguistico ‘Cassarà’ – per interpellare tutti e stilare l’elenco dei ventidue che si sarebbero vaccinati. Qualcuno si è messo a piangere per la felicità. Spero che sia un nuovo inizio”. E’ la speranza di tutti.