Stasera in Tv, Vespa ripercorre un quarto di secolo

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Il pubblico avrà la possibilità di intrattenersi con una vasta programmazione. Tra film d’azione e programmi di intrattenimento, stasera non mancheranno programmi di approfondimento, di cronaca e di cultura.

Politica e costume sulla Rai

RAI 1 trasmetterà, alle 22.20 dopo “I Soliti Ignoti”, “Porta a porta – Speciale 25 anni”, il programma di approfondimento condotto da Bruno Vespa. Attraverso l’appuntamento di questa sera, Bruno Vespa ricorderà i suoi 25 anni di trasmissione, rivivendo un quarto di secolo di storia italiana attraverso le testimonianze dei leader politici, dei protagonisti dell’informazione e dei personaggi dello spettacolo.

RAI 2 trasmetterà, alle 21.30, la diretta del “Senato della Repubblica”, l’appuntamento serale basato sull’approfondimento delle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo.

RAI 3 trasmetterà, alle 21.30, “Chi l’ha visto?”, il programma di cronaca nera e appelli, condotto da Federica Sciarelli. La puntata di questa sera è basata sull’omicidio di Peter e Laura, per il quale è accusato il figlio Benno, e sulla morte oscura di Ilenia a Faenza, per il quale è indagato l’ex marito.

Talk su Rete 4

RETE 4 trasmetterà, alle 21.25, “Stasera Italia”, il talk show dedicato al dibattito politico e ai principali casi di cronaca. Il programma, creato dalla redazione del tg4, effettuerà un confronto giornalistico con ospiti in studio e collegamenti.

CANALE 5 trasmetterà, alle 21.45, la seconda puntata della miniserie con Sabrina Ferilli, intitolata “L’amore strappato”. È la storia di una dolorosa ma vittoriosa battaglia. Un errore giudiziario determina la distruzione di una famiglia, che cerca di fare il possibile per dimostrare la propria innocenza. Il marito viene accusato, erroneamente, di molestie e la figlia di sette anni viene strappata alla sua famiglia.

ITALIA UNO trasmetterà, alle 21.20, il film di spionaggio, intitolato “Jason Bourne”. Un ex agente della CIA decide di infiltrarsi in un ritrovo di hacker, per immergersi nei segreti dell’intelligence statunitense. Attraverso questa mossa, l’ex agente della CIA, Nicky Parson, riesce a trovare il tassello mancante nella ricostruzione delle origini di un uomo trasformato in una macchina omicida, Jason Bourne. L’avvicinamento tra Parson e Bourne stimolerà, sin da subito, le attenzioni dei vertici della CIA, che cercheranno di liberarsi di entrambi.

Fukushima su La7 stasera in tv

LA7 trasmetterà, alle 21.20, un programma culturale e storico, presentato da Andrea Purgatori, intitolato “Atlantide – Disastro nucleare a Fukushima”. È il racconto storico dell’incidente nucleare avvenuto l’11 marzo 2011, a seguito del terremoto di Tohoku.

TV8 trasmetterà, alle 21.30, la quarta puntata di “Italia’s Got Talent”: il programma di svago e di intrattenimento, presentato da Lodovica Comello torna stasera in tv. Nuovi possibili talenti sono pronti a mettersi in gioco, mostrando al pubblico e alla giuria le proprie doti da attore, da ballerino o da cantante.