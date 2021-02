Udc, cherchez la femme: spunta l’ipotesi Lantieri

L’Udc siciliana continua il frenetico lavoro alla ricerca di un nome di donna da proporre a Nello Musumeci per rimpiazzare Alberto Pierobon al governo. E lo fa a malincuore come si evince dal comunicato di Eleonora Lo Curto, che a proposito di Pierobon dice: “Lascerebbe, senza infingimenti, il miglior assessore del governo Musumeci per una questione falsamente legata alla rappresentanza di genere che non sta in piedi. Una sola donna in giunta non risolve la storica questione legata alla parità di genere”.

Ma l’aut aut del governatore, che vuole un nome femminile dopo l’uscita di scena di Bernadette Grasso, resta sul tavolo. L’ultima novità, ma si tratta solo di un’indiscrezione, è il possibile approdo nel gruppo centrista all’Ars di Luisa Lantieri, già nel centrodestra, poi eletta nel Pd, poi migrata a Ora Sicilia. Potrebbe essere il suo il nome dei centristi per la giunta. Ma restano in campo anche altre ipotesi. Intanto, il coordinatore del partito Decio Terrana chiede spazio per l’Udc anche nel governo Draghi che si appresta a nominare viceministri e sottosegretari.