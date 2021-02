Usa, resa dei conti tra Trump e il partito repubblicano

Donald Trump dà il via alla resa dei conti nel partito repubblicano dopo il voto sull’impeachment preparando il suo ritorno. Lo fa attaccando con una dichiarazione pubblica il leader dei senatori repubblicani Mitch McConnell, reo secondo l’ex presidente Usa di averlo indicato come “moralmente responsabile” dell’assalto al Congresso del 6 gennaio scorso. Parole durissime che lo accusano di “mancanza di visione politica, di saggezza, di talento e di personalità” e non solo. A prendersi il benservito è anche Rudy Giuliani: resterà un suo “amico ed alleato”, ma non rappresenterà più Trump in alcuna questione legale. Il presidente in carica Joe Biden lo liquida con una frase trachant e lo archivia tra gli argomenti che fanno parte del passato definitivamente: “Sono stufo di parlare di Trump – ha detto Biden -. Voglio che per i prossimi quattro anni le notizie riguardino solo il popolo americano”.