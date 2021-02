Vaccini, l’Aiop alla Regione: le nostre strutture a disposizione

PALERMO – La rete degli ospedali privati siciliani mette a disposizione le proprie strutture per la campagna di vaccinazione. Il presidente di Aiop Sicilia, Marco Ferlazzo, dando seguito anche alle dichiarazioni della presidente nazionale Barbara Cittadini, ha dato all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza la disponibilità delle strutture ospedaliere accreditate.

“Desidero innanzitutto complimentarmi con l’assessore, che ha dato il via ad un’ottima organizzazione del piano vaccinale anti covid 19 che, pur tra le note difficoltà di approvvigionamento, che riguardano l’intero Paese, è stato brillantemente avviato dalla Regione siciliana. È prevedibile che il piano vaccinale si protrarrà, almeno, per tutto il 2021, in taluni casi sovraccaricando i centri di somministrazione oggi presenti negli ospedali ed Asp. Abbiamo appreso, con soddisfazione, dai media, che oltre ai 65 punti di somministrazione già attivati, la Sicilia istituirà 9 HUB nelle diverse province per accelerare le vaccinazioni della popolazione. Tuttavia è prevedibile che, molto probabilmente, con l’autorizzazione di nuovi vaccini, che affiancheranno quelli già in uso nella UE, si porrà sempre più il problema della somministrazione alla popolazione e, soprattutto, dei tempi in cui la stessa verrà completata per ottenere la maggiore copertura possibile nel minor tempo possibile. Com’è noto, le nostre strutture ospedaliere accreditate col Sistema sanitario regionale, ad oggi, sono state coinvolte, con una buona risposta, nella sola fase di vaccinazione del proprio personale, che riguarda, quindi, una piccola parte della popolazione”.

Aggiunge Ferlazzo: “Le nostre strutture associate, essendo strutture ospedaliere, sono disponibili ad essere coinvolte attivamente nel piano di vaccinazione della Regione per l’intera popolazione. Ritengo, peraltro, che in momenti emergenziali e difficili, come quello attuale, ciascun cittadino ed imprenditore debba fare la sua parte. E noi riteniamo doveroso dare il nostro contributo a favore della salute pubblica, di cui siamo parte integrante”.

Aiop-Sicilia rappresenta 54 strutture con 4.362 posti letto e 6906 unità di forza lavoro. Le strutture private nel 2018 hanno erogato 183.267 prestazioni, nei diversi setting assistenziali (ordinario, Day Hospital e Day service), rappresentando il 23,11% del totale delle prestazioni ospedaliere erogate nell’Isola (prestazioni totali 792.94 fonte PROD). L’Ospedalità privata, nonostante incida per circa il 12% sul totale della spesa regionale, eroga ben il 23,11% del totale delle prestazioni ospedaliere dell’intera Sicilia. Inoltre le case di cura assicurano alle 364.000 impegnative raccolte nel 2018, presso le proprie strutture accreditate, ben 990.000 prestazioni ambulatoriali ai cittadini siciliani.