Draghi, larga fiducia al Senato: oggi il voto della Camera

Il governo Draghi incassa una larga fiducia in Senato. I ‘sì’ sono stati 262, 19 meno di quota Monti. Quindici dei 40 ‘no’ sono arrivati da M5s. E altri 8 pentastellati non erano presenti. Oggi al via alla Camera la discussione sulla fiducia, poi seguirà il voto dell’Aula di Montecitorio. Il premier nel suo discorso a Palazzo Madama chiama a “una nuova ricostruzione come nel Dopoguerra”, avverte che “l’unità non è un’opzione ma un dovere”, e che la scelta euro è “irreversibile”. Intanto cambia lo statuto del Movimento 5 stelle: ok degli iscritti Rousseau alla nuova governance collegiale, con un comitato di 5 membri e l’addio al capo politico unico del movimento. In lieve rialzo, stamane in avvio di giornata, lo spread tra Btp e Bund tedesco: il differenziale segna 96 punti base (95 la chiusura di ieri). Il rendimento del titolo decennale italiano si attesta allo 0,59%.

Intanto prende forma il nuovo piano vaccini dell’Italia, dopo le indicazioni di Draghi in Senato: addio alle primule, con le somministrazioni in caserme e palazzetti; in campo 300mila volontari; obiettivo mezzo milione di vaccinazioni al giorno da aprile. Ok dell’Aifa ad AstraZeneca fino a 65 anni. L’indice di positività risale intanto al 4,1%. Altri 369 i decessi. Da domenica molte regioni potrebbero tornare in arancione; in rosso l’Abruzzo.