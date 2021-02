Spaccio all’ombra del clan: 14 imputati patteggiano la pena

CATANIA – Si chiude uno dei tronconi del processo scaturito dalla maxi inchiesta Skanderbeg che lo scorso novembre ha permesso di far chiudere i battenti a 12 piazze di spaccio che operavano nella roccaforte della droga catanese: tra via Capo Passero e il rione di San Giovanni Galermo. Il marchio mafioso dei take away di marijuana e cocaina sarebbe stato il gruppo santapaoliano dei Nizza, che sarebbe ‘risorto’ dopo l’arresto del rampollo Andrea con la guida di Lorenzo Michele Squillaci. Intercettazioni audio e video hanno permesso di incastrare 102 imputati e disarticolare le tre organizzazioni criminali. Ma a dare un ulteriore contributo alle indagini sono state le rivelazioni di diversi collaboratori di giustizia tra cui il killer Dario Caruana e il cognato di Angelo Santapaola (vittima di lupara bianca), Silvio Corra.

I patteggiamenti

Il gup Pietro Currò ha accolto le richieste di accesso al patteggiamento formulata da 14 imputati che aveva già ricevuto il parere favorevole del pm Rocco Liguori.

L’udienza preliminare che doveva tenersi lo scorso lunedì 15 febbraio è slittata al giorno dopo. Il gup ha letto il dispositivo nell’aula del Palazzo di Giustizia di piazza Verga. Condanne (patteggiate) da 5 anni a 6 mesi. E per alcuni è scattata anche la sospensione dell’esecutività della pena.

Le pene

Ecco le condanne del gup: Giuseppe Biazzo 5 anni e 21.500 euro di multa, Simone Giudice tre anni e 16 mila euro di multa, Eugenio Guerrera 2 anni e 8 mila euro di multa (pena sospesa), Marianna Ierna 2 anno e 3 mila euro di multa (pena sospesa), Giovanni Michele Lanzafame 3 anni e 1 mese e 13 mila euro di multa (in continuazione con sentenza irrevocabile), Giuseppe Ilardo 1 anno e 4 mesi e 3 mila euro di multa, Antonio Andrea La Piana 1 anno e 8 mesi e 5 mila euro di multa, Carlo Giovanni La Rosa 2 anni di reclusione e 4 mila euro di multa, Marco Lentini, 6 mesi e mille euro di multa (pena sospesa), Graziella Raineri 1 anno e 6 mesi di reclusione e 3.443 euro di multa, Giuseppe Rivoli 1 anno e 10 mesi e 14 mila euro di multa (pena sospesa), Christian Russo 2 anni e 10 e 14 mila euro di multa, Giuseppe Samuele Scalia 1 anno e 2.200 euro di multa, Domenico Vinciguerra 1 anno e 4.445 euro di multa.

Gli altri tronconi del processo

L’udienza preliminare continuerà in primavera con il primo troncone degli abbreviati. E poi in estate con il secondo. Intanto sabato – salvo rinvii – il gup deciderà sulla richiesta di rinvio a giudizio dei 7 imputati che hanno scelto l’ordinario.