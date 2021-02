Trecento piante di marijuana in una serra, arrestato

VITTORIA (RAGUSA) – Coltivava marijuana all’interno di una serra nascosta tra gli alberi di un terreno, ma è stato scoperto dalla polizia e arrestato. Protagonista un 54enne di Comiso, in provincia di Ragusa, F.M., scoperto dagli agenti mentre lavorava all’interno dell’azienda agricola in contrada ‘Corallo-Salmè’, nel territorio di Vittoria. All’interno della serra, di circa cento metri quadrati, gli agenti hanno scoperto una coltivazione con trecento piante di cannabis, ognuna con un’altezza media di un metro e venti centimetri. Agli agenti l’uomo ha riferito di essere l’affittuario dell’azienda e di avere avviato la produzione illecita di marijuana “spinto dalla crisi economica”. Altra cannabis già essiccata è stata ritrovata, inoltre, nel magazzini rurali dell’azienda. L’uomo è stato arrestato per produzione e spaccio di droga e ora si trova rinchiuso nel carcere di Ragusa.

