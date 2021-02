Turris-Palermo, Fabiano: “Rosa forti, Lucca ha fatto differenza”

“Dispiace per il risultato che non ci premia, c’è rammarico, ma non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi. Anzi, gli ho detto che con queste prestazioni ce ne usciamo. È un momentaccio. Abbiamo giocato contro una squadra importante con Lucca che ha fatto la differenza“. A dirlo è Franco Fabiano, allenatore della Turris, commentando la sconfitta interna per 2-1 rimediata contro il Palermo di Roberto Boscaglia. Intervenuto in conferenza il tecnico della compagine campana ha poi parlato del momento che sta attraversando la sua formazione: “Lo ripeto è un momentaccio. Più di qualche volta abbiamo preso gol su errore individuale, però dobbiamo avere la forza di reagire ed andare avanti partendo soprattutto dalla prestazione fatta oggi sotto ogni profilo, soprattutto mentale – ha concluso Fabiano -. È una squadra che ha lottato per cento minuti, ha cercato il risultato fino alla fine”.