Hub alla Fiera: 804 vaccini anti Covid effettuati nel primo giorno

PALERMO – Sono state complessivamente 804 (dato mai registrato dall’Asp in un giorno in un solo presidio) le vaccinazioni effettuate nella prima giornata di lavoro dell’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo di Palermo, inaugurato oggi dal presidente della Regione Nello Musumeci. Nelle 60 postazioni distribuite in 5 corridoi autonomi in base alla tipologia di vaccino, sono state somministrate 504 dosi di Pfizer-Biontech ad anziani e personale sanitario, mentre 300 alle forze dell’ordine. Domani l’attività proseguirà dalle 8 alle 20, impegnando 150 operatori in due turni. Gli over 80 che avevano prenotato la vaccinazione a Villa delle Ginestre, riceveranno la somministrazione alla stessa ora alla Fiera del Mediterraneo. In tutti i presidi dell’Asp di Palermo oggi sono state effettuate 1.170 vaccinazioni, un dato che porta quello complessivo a 45.647 vaccinazioni eseguite. Sono, infine, 77.710 i vaccini finora ricevuti dall’azienda sanitaria di Palermo. (ANSA).