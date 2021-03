Nominato il nuovo assessore: Baglieri al posto di Pierobon

La professoressa Daniela Baglieri è il nuovo assessore del governo regionale. L’ha nominata nel pomeriggio di oggi il presidente Nello Musumeci, in rappresentanza dell’Udc. La Baglieri prende il posto del dottor Alberto Pierobon, che ha rassegnato le dimissioni nelle mani dello stesso governatore. “L’assessore Pierobon – evidenzia il presidente – ha completato il mandato che gli avevo affidato, in qualità di tecnico, quando l’ho chiamato in Giunta: predisporre il disegno di legge sulla riforma dei rifiuti ed il definitivo Piano regionale dei rifiuti. Lo ha fatto con competenza, tenacia e trasparenza, proprio secondo le linee che gli ho indicate al momento del suo insediamento. Lo ringrazio per l’importante apporto fornito e spero di poter contare, nel futuro, su consigli e suggerimenti. Alla professoressa Baglieri, donna di alto profilo culturale, rivolgo l’augurio di buon lavoro”.

Baglieri assessore dopo Pierobon

La giunta regionale quindi torna ad avere una donna, come non era più dopo l’uscita di Bernadette Grasso. Pierobon si era dimesso stamattina. A lui sono arrivati molti attestati di stima da associazioni, sindaci ed esponenti politici per il lavoro fatto da assessore. Il tecnico veneto ha scritto un lungo post di commiato su Facebook dicendo che i siciliani resteranno sempre nel suo cuore. L’ingresso in giunta di Baglieri, docente all’università di Messina e già presidente della Sac, è espressione dell’Udc ma è apprezzato anche da Sicilia Futura che insieme all’Udc e ad altri moderati lavora al cantiere del centro in vista delle prossime regionali.

Auguriamo buon lavoro a Daniela Baglieri, neo assessora regionale all’Energia. E certamente non possiamo non sottolineare che Musumeci ha adottato questa scelta sul filo di lana: proprio domani è infatti in programma la discussione del ricorso al Tar del PD Sicilia contro una giunta tutta al maschile”. Lo dichiara il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo.