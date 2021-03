A Roma i funerali di Stato per Attanasio e Iacovacci

ROMA – Si sono svolti, nella basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma, i funerali di Stato per l’Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci uccisi in Congo. I feretri, avvolti nel tricolore, sono stati trasportati nella chiesa dai carabinieri del 13/o reggimento, quello di Iacovacci. Presenti il premier Draghi, i ministri Guerini, Di Maio, Lamorgese e Giorgetti e i presidenti di Camera e Senato Fico e Casellati, La chiesa è chiusa al pubblico. “C’è angoscia per i troppi uomini invaghiti dal denaro, che tramano la morte del fratello”, e “angoscia” perché la giustizia è “disattesa”, ha detto nella sua omelia il vicario del papa Angelo De Donatis.

Il personale diplomatico del ministero degli Esteri ha voluto onorare il collega e amico Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci uccisi in un agguato in Congo. All’ora d’inizio dei funerali di Stato i diplomatici, che non hanno potuto partecipare alla funzione nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma per il contingentamento causato dal Covid, sono scesi nel piazzale antistante la Farnesina e si sono raccolti in silenzio. Distanziati e con la mascherina, hanno preso parte numerosi all’iniziativa.