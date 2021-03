Catania, Tonucci salta il derby: due le giornate di squalifica

CATANIA – Nel pomeriggio di ieri il Catania ha affrontato la Paganese, per la gara valida come recupero per la 1^ giornata del girone di ritorno.

La sfida si è conclusa con il risultato di 0-0, ma al 36′ del secondo tempo c’è stata l’espulsione del difensore rossazzurro Denis Tonucci. Il club si aspettava almeno due giornate di squalifica per il calciatore e così sarà, infatti il Giudice Sportivo, come si legge nel comunicato, ha deciso di combinare due giornate di stop “per aver volontariamente colpito al petto un avversario con un calcio (r.a.a.)”. Per il difensore, quindi, salta la sfida nel derby contro il Palermo in programma mercoledì 3 marzo alle ore 20.30.

Oltre a Tonucci, però solamente per il prossimo turno, il Catania dovrà fare a meno del terzino Simone Sales, fermato perché ammonito e già in diffida.

LEGGI ANCHE: Palermo, mazzata Saraniti: due giornate di squalifica e salta il derby