La finanza scopre due autolavaggi abusivi: scatta il sequestro

I controlli delle fiamme gialle in via delle Alpi e in vi Cirincione

PALERMO – I finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di Palermo, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio, hanno sequestrato due autolavaggi abusivi che operavano senza le prescritte autorizzazioni. In particolare, le fiamme gialle durante un controllo presso un distributore di carburante hanno individuato il primo autolavaggio abusivo in via delle Alpi, gestito da B.R. palermitano classe ‘66. Nel luogo dell’attività è stata costruita irregolarmente una struttura destinata al lavaggio di auto in totale assenza di qualsiasi autorizzazione.

In un secondo intervento, i militari hanno accertato la presenza di un altro autolavaggio abusivo in via Giuseppe Cirincione. All’arrivo dei finanzieri, il titolare, M.G. palermitano classe ‘81, sprovvisto di partita IVA, non è stato in grado di esibire alcuna documentazione amministrativa che autorizzasse l’attività, né la dichiarazione SCIA, né l’Autorizzazione Unica Ambientale. Di conseguenza le fiamme gialle hanno proceduto al sequestro penale di entrambi i locali e delle attrezzature trovate al loro interno. Inoltre i titolari degli autolavaggi abusivi sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica per il reato di omessa domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali.

In una distinta operazione, i finanzieri di Bagheria hanno sequestrato un altro autolavaggio abusivo a Casteldaccia.