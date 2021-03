Lupo e Cracolici: da Commissione parere negativo alla Finanziaria

PALERMO – “La commissione Affari istituzionali dell’Ars ha dato parere negativo alla manovra economica presentata dal governo regionale nella quale mancano misure sufficienti a rispondere alle reali esigenze dei cittadini, dei lavoratori e dei Comuni siciliani”. Lo dicono il capogruppo Giuseppe Lupo ed il parlamentare regionale del Pd Antonello Cracolici, componenti della commissione Affari istituzionali dell’Ars dove ieri sera è stato dato parere negativo alle parti di merito dei disegni di legge di Bilancio e di Stabilità. Al momento del voto, oltre ai rappresentanti dell’opposizione erano presenti in commissione solo due esponenti della maggioranza. Dopo il passaggio dalle commissioni di merito, l’Iter parlamentare della manovra prosegue dalla prossima settimana in commissione Bilancio, poi l’esame in Aula. (ANSA).