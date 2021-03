Paganese-Catania, Di Napoli: “Orgoglioso dei miei ragazzi”

CALCIO - SERIE C

"Stiamo cercando di portare la mentalità di non accontentarsi mai, con grande umiltà ci prendiamo questo pareggio"

“Sono orgoglioso di questi ragazzi che hanno fatto una partita strepitosa, abbiamo entusiasmo e voglio sempre il massimo da loro”. Così Raffaele Di Napoli, allenatore della Paganese, dopo il pareggio interno per 0-0 col Catania. Intervenuto in conferenza stampa il tecnico della formazione campana ha poi proseguito: “Un grande primo tempo: potevamo sbloccare la partita. Ripresa, invece, di grande sacrificio e, come dico sempre: voglio vedere la squadra anche nei momenti di difficoltà. La Paganese ha saputo soffrire e ripartire”.

“Non abbiamo subito tiri in porta – ha proseguito l’allenatore -. I miei giocatori sono bravi, non erano brocchi prima ma con il mio staff abbiamo apportato delle modifiche sulle palle inattive. Ora marcano a uomo. Sono contento di tutti i ragazzi. Stiamo cercando di portare la mentalità di non accontentarsi mai, con grande umiltà ci prendiamo questo pareggio”.

Infine, sul momento della sua formazione Di Napoli ha concluso: “Oggi chi affronta la Paganese ha difficoltà a farlo. Siamo una squadra, prima eravamo delle vittime sacrificali. Dobbiamo giocare sempre per vincere e stiamo crescendo su questo aspetto”.