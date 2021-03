“Palermo ama gli sport velici, con Luna Rossa siamo al top”

PALERMO – “Da sempre Palermo e gli sport velici sono legati, oggi con Checco Bruni al timone di Luna Rossa che gareggia sotto il guidone del circolo della vela Sicilia di Palermo siamo al top”. Lo dice Luisa La Colla, presidente dell’Associazione Incontemporanea, Referente del Comitato cultura Palermo di Italia Viva, facente parte del cantiere nazionale cultura e sport e per anni nella guardia costiera ausiliaria. “Luna Rossa Prada Pirelli vince la Prada Cup battendo 7-1 Britannia Ineos. È la terza volta che l’Italia vince la Prada Cup/Louis Vuitton Cup, con il Moro di Venezia nel 1992 e con Luna Rossa nel 2000. Non abbiamo però mai vinto la Coppa America, speriamo che la Magica Luna Rossa Prada Pirelli Team con il cuore siciliano, possa far vedere a New Zealand solamente la poppa e questa volta… arrivare alla coppa – continua La Colla – Sono tante le realtà velistiche a Palermo e non dobbiamo dimenticare che, oltre al sano agonismo, lo sport insegna lo spirito di squadra e di sacrificio, insegna il tutti per uno ed uno per tutti ed è importantissimo anche per i ragazzi portatori di handicap, la grinta e la gioia che abbiamo visto dalle immagini della vittoria di Luna Rossa deve essere d’aiuto e di confronto a tutti, soprattutto in questo momento storico dove la pandemia ha sconvolto le vite di tanti. Ora speriamo di vincere e quando accadrà, anche noi come Bruni urleremo “ Grande Italia! Forza Palermo!, ma aggiungeremo Grande Luna Rossa!”.