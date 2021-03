Palermo, Marconi: “Quest’anno qualcosa non è andata bene”

PALERMO – “Per vincere un campionato, come avevo già detto, c’è bisogno di un’alchimia generale e un po’ di fortuna. Trovare il feeling giusto. E’ un insieme di elementi che si devono amalgamare e devono andare bene”. Questo il pensiero di Ivan Marconi, difensore del Palermo, intervenuto nel corso di “Siamo Aquile”, trasmissione in onda su TRM. Il centrale rosanero si è poi soffermato sul campionato fatto fin qui dalla formazione di Boscaglia: ““Purtroppo quest’anno dati alla mano è evidente che qualcosa non è andata bene. Cerchiamo di andare in campo e mettercela tutta. Quando abbiamo perso contro il Catanzaro ho guardato i miei compagni e ho visto che avevamo dato tutto – ha concluso Marconi -. Non come altre partite in cui l’atteggiamento era un po’ più scarico, ma purtroppo fa parte di questa annata”, conclude Marconi.