Palermo, Santana a 360 gradi: “Non mi pongo limiti”

PALERMO – “Non ho mai dato tanto peso alle statistiche. Soprattutto dopo una sconfitta, sicuramente non è tra i miei pensieri”. A dirlo è Mario Alberto Santana, capitano del Palermo, in merito al record che ha stabilito con la maglia rosanero: coi rosanero ha giocato in tutti i campionati dalla A alla D: “E’ innegabile che i numeri confermino l’importanza che la piazza di Palermo ha avuto nella mia carriera – ha spiegato Santana -. Significa che ho lasciato il segno in questa città ed è un modo per ringraziare tutti per l’affetto che ho sempre ricevuto e continuo a ricevere ogni giorno”.

L’argentino, soffermandosi anche sulla sua prima esperienza a Palermo ha poi racontato: “Qui sono esploso e qui intendo chiudere la mia carriera da calciatore, ma oggi non voglio pensarci, non mi pongo limiti. Penso solo alla prossima gara, alla società, alla squadra, ai compagni, alla nostra gente. Insieme a Mariano Gonzalez sono anche lo straniero con più presenze in Coppa Uefa nella storia del Palermo. Però la mia più grande soddisfazione è quella di provare, ogni volta che gioco, le stesse emozioni, sia positive che negative, di quando ero un ragazzino”, ha concluso Santana.