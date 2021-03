Rapinò un supermercato. Identificato dalle telecamere di sorveglianza

Rapinatore identificato dalle immagini delle telecamere. Ieri i poliziotti del commissariato Borgo Ognina hanno indagato in stato di libertà il pregiudicato quarantacinquenne G.S. per il reato di rapina in concorso.

L’uomo, lo scorso 8 marzo, insieme ad altri due complici, perpetrava una rapina all’interno di un punto vendita di una nota catena della GD. Il malvivente è stato individuato e riconosciuto dagli agenti grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza privato e ad alcuni testimoni che, nell’immediatezza dei fatti, avevano allertato il 112 fornendo la targa dell’auto su cui i rapinatori si erano dati alla fuga.

Dagli accertamenti esperiti, l’autovettura in questione risultava essere stata presa a noleggio: da qui i poliziotti riuscivano a risalire in modo certo all’identità del rapinatore che veniva così deferito all’autorità giudiziaria.