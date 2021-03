Salvarono un motociclista: premiati due agenti delle volanti

PALERMO – Due agenti delle volanti hanno salvato la vita a un motociclista e oggi sono stati premiati con la “Tessera del mosaico” dal sindaco di Palermo Leoluca Orlando. “È stato per me un onore partecipare questa mattina alla cerimonia di premiazione dei due poliziotti, miei colleghi, che qualche giorno fa hanno salvato un uomo gravemente ferito a seguito di un brutto incidente stradale – ha commentato il capogruppo della Lega in consiglio comunale Igor Gelarda -. Ogni giorno Uomini e Donne della Polizia di Stato a Palermo, come in tutta Italia, garantiscono sicurezza preservano la democrazia e salvano vite, come in questo caso. Le divise, tutte le divise, sono un bene prezioso e una ricchezza, da tutelare e valorizzare, per la nostra società – conclude Gelarda -“. Presenti alla premiazione anche il vicario della questura di Palermo, Andrea Lo Iacono, e il dirigente dell’ufficio volanti Maurizio Antonucci.