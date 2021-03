Serie C, rinviata Cavese-Potenza per Covid

CAVA DEI TIRRENI – Il Covid continua a creare problemi nella vita di tutti e nelle attività, comprese quelle sportive.

È accaduto alla Cavese, squadra che milita nello stesso girone del Palermo e del Catania, che ha dovuto chiedere il rinvio della sfida contro il Potenza in programma sabato 27 febbraio proprio a causa delle positività al Covid di alcuni tesserati.

Questo è quanto disposto dalla Lega Pro dopo aver ricevuto la documentazione da parte della società in data 24/02/2021 e dalle prescrizioni da parte del Dipartimento di Prevenzione Sanitaria, emanate per motivi di sanità pubblica in considerazione del numero notevole di casi positivi riscontrati.

Per il recupero della sfida non è stata ancora stabilita una data utile, ma verrà scelta quanto prima.