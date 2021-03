Stasera in tv Robin Hood, il Milan e Checco

Cosa c’è stasera in tv? Il palinsesto televisivo, stasera, offre una varietà di scelta: sarà possibile prendere visione di film d’avventura, commedie, telefilm e show divertenti. Ma la programmazione non finisce qui; sarà possibile assistere ai sedicesimi di finale di Europa League e tenersi aggiornati sui fatti di attualità politica con programmi di approfondimento.

Su RAI 1, alle 21.35, verrà trasmesso il diciassettesimo e il diciottesimo episodio del telefilm “Che Dio ci aiuti”, con Elena Sofia Ricci. Nel primo episodio, dal titolo “Non dire no”, il padre di suor Angela è in condizioni critiche e ha bisogno di un trapianto di rene. L’unico che potrebbe essere compatibile è Erasmo, il quale ha dei dubbi circa il sottoporsi al test di compatibilità. Nel secondo episodio, dal titolo “Tradimento”, Primo, il padre di suor Angela, viene sottoposto al trapianto e nel momento in cui entra in sala operatoria, suor Angela scopre una verità sconvolgente.

Su RAI 2, alle 21.25, verrà trasmesso il film di avventura “Robin Hood – L’origine della leggenda”. Taron Egerton è Robin Hood, un giovane chiamato a servire nella terza crociata in Terra Santa e intrappolato, in una città in rovina, sotto il fuoco nemico da una potente balestra automatica. In Terra Santa, Robin incontra un guerriero saraceno che cerca di ucciderlo, ma fermato e preso alle spalle da Guy, capitano di Robin. Accusato di insubordinazione quando minaccia di uccidere il figlio del prigioniero, Robin viene rimandato in Inghilterra su una nave ospedale. Ritornato a casa, Robin scopre le condizioni della popolazione e iniziano così le gesta del principe dei ladri.

Su RAI 3, alle 21.20, verrà trasmessa la terza puntata di “Lui è peggio di me”, con Giorgio Panariello e Marco Giallini. Tanti amici, tanti colleghi del mondo della musica e dello spettacolo sono pronti a salire sul palco, cimentandosi in gag inedite. Tra gli ospiti della puntata troveremo Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni.

Su RETE 4, alle 21.25, verrà trasmesso il programma di approfondimento condotto da Paolo del Debbio. Al centro della ventitreesima puntata, il conduttore, insieme ai protagonisti delle attuali scene politiche, analizzerà, attraverso un dibattito, le più scottanti vicende politiche del momento.

Su CANALE 5, alle 21.45, verrà trasmesso il film comico-satirico “Che bella giornata”, con Checco Zalone. Checco, buttafuori di una misera discoteca della Brianza a rischio attentati, trova lavoro come addetto alla sicurezza del duomo di Milano. Qui, Checco incontra Farah, una studentessa araba di architettura, che si finge di origine francese. Farah giunge a Milano per portare a termine una specifica missione terroristica e Checco diventerà, a seguito di un insieme di malintesi, la vera minaccia al patrimonio artistico italiano.

Su ITALIA UNO, alle 21.30, verrà trasmessa la finale de “La pupa e il secchione e viceversa”, lo show comico condotto da Andrea Pucci. Tanti nuovi ospiti entreranno a far parte di questo esperimento sociale che vedrà contrapposti due mondi: il mondo delle pupe, il mondo dei secchioni e viceversa.

Su TV8 verranno trasmessi, alle 21.00, i sedicesimi di finale di Europa League. Il Milan sfiderà la Stella Rossa.