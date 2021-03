Taglio delle pensioni per dipendenti regionali, ok dalla Commissione

Il giallo dell’emendamento sul taglio delle pensioni dei dipendenti regionali. La proposta del governo regionale è stata approvata in commissione Affari Istituzionali dell’Ars dopo una seduta molto combattuta che ha visto pezzi di maggioranza schierarsi contro il provvedimento.

L’annuncio di Figuccia

Tra questi il deputato leghista Vincenzo Figuccia che in serata aveva inviato una nota stampa che diceva il contrario. “La commissione Affari Istituzionali dell’Assemblea Regionale Siciliana in queste ore ha bocciato la proposta del governo regionale di procedere al taglio degli emolumenti previdenziali dei dipendenti del comparto regionale”, si legge nel comunicato. “Non era ammissibile che passasse in sordina una norma senza precedenti che avrebbe prefigurato una grave lesione di diritto”, commentava il parlamentare.

Parla Pellegrino

Eppure le cose non starebbero così. Come conferma il presidente della Commissione, l’azzurro Stefano Pellegrino. “Non è così, c’è stato un pareggio che ha determinato che l’emendamento non passasse”, spiega pur ammettendo la difficoltà con la quale ha espresso il proprio voto. Quattro deputati contrari e quattro favorevoli: con il voto del presidente che in casi simili però vale il doppio. “In linea con quelle che sono state le considerazioni del direttore della Funzione Pubblica Madonia e dell’assessore Marco Zambuto che hanno fatto considerazioni tecniche facendo riferimento a sentenze della corte Costituzionale anche con riferimento ad altre regioni e quindi non avevamo alternative”, argomenta.

Un parere non vincolante

“Anche io avrei evitato una misura così drastica per il contenimento della spesa pensionistica, ma trovandoci di fronte a una situazione del genere da giurista non mi sono potuto discostare dall’orientamento e della sentenza della Corte Costituzionale”, continua. Un parere comunque non vincolante per il bilancio. La partita insomma è ancora aperta.