Vaccino, Moderna ha un siero contro la variante sudafricana

Moderna ha consegnato delle dosi del suo candidato vaccino, mRNA-1273.351, specifico contro la variante sudafricana del Covid. Intanto l’azienda ha annunciato anche ulteriori investimenti per aumentare la produzione del vaccino: la capacità prevista per il 2022 è aumentata a 1,4 miliardi di dosi, ed il piano di base del 2021 è aumentato a 700 milioni di dosi e l’azienda sta lavorando per fornire fino a 1 miliardo di dosi nel 2021. AstraZeneca ha poi promesso all’Italia 5 milioni di dosi per marzo. Ieri 16.424 nuovi casi e 318 morti con un boom di contagi a Brescia.

Intanto il presidente americano Joe Biden ha esteso l’emergenza nazionale a causa del Covid. “Il Covid 19 continua a causare significativi rischi alla salute pubblica e alla sicurezza del Paese. Per questo l’emergenza nazionale dichiarata il 13 marzo 2020, e iniziata l’1 marzo del 2020, deve continuare a restare in effetto dopo l’1 marzo 2021”, si legge in una nota. Una nuova variante del coronavirus si sta diffondendo intanto a New York ed ha una mutazione che potrebbe indebolire l’efficacia dei vaccini.