ACR Messina, Novelli: “Felice della reazione avuta”

MESSINA – “Siamo partiti bene, abbiamo preso gol nel nostro momento migliore, in cui spingevamo sul lato sinistro e creato diverse volte superiorità numerica. Al primo errore, però, e capita, abbiamo preso gol. Bisogna lavorare in situazioni simili”. Questa l’analisi di Raffaele Novelli, allenatore dell’ACR Messina, dopo il successo in rimonta per 2-1 contro il Biancavilla. “La nota positiva è stata la capacità di mantenere alta l’intensità, oltre a voglia e carattere – ha proseguito Novelli -. Questo ci deve accompagnare in ogni partita, anche quando la fatica incombe e si annebbia la vista e il cuore batte forte, ma si deve andare oltre per fare risultato”.

L’allenatore dei peloritani, infine, si è soffermato sull’aspetto tattico della gara: “Loro come tutte le squadre tentano di chiudere il vertice basso. Noi abbiamo altre soluzioni e oggi le abbiamo interpretate bene. Sappiamo che sarà così, il campo di oggi è molto diverso dal nostro, ma abbiamo giocato in terreni che ancora di più ci impediscono di giostrare il pallone in profondità e ampiezza – ha concluso Novelli -. Qui qualche metro c’è e con le mezze ali e i terzini abbiamo aggredito bene gli spazi”