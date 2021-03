Cenere vulcanica, strade provinciali interdette ai mezzi a due ruote

CATANIA – L’ufficio tecnico della Città metropolitana di Catania ha emesso il provvedimento circa il divieto di percorrenza dei mezzi a due ruote (cicli e motocicli), sulle strade provinciali a seguito dei recenti eventi naturali. Il vulcano ha emesso una considerevole quantità di cenere generando condizioni di pericolosità per la viabilità sia per i veicoli sia per i pedoni. Il provvedimento, che resterà vigente sino al ripristino delle condizioni preesistenti, inoltre, fa obbligo nelle zone interessate dalla cenere vulcanica agli autoveicoli di non superare la velocità di 20 chilometri orari.