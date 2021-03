“Da spazio abbandonato a centro abitativo, preservare il Cea”

Sabato assemblea in via Minoritelli.

Catania – Emergenza sociale e contrasto emergenza abitativa. La nota del centro Cea nel quartiere Antico Corso. “Alle ore 8.20 di ieri mattina, 26 febbraio 2021, senza alcun preavviso due impiegate dei servizi sociali del Comune di Catania e alcuni funzionari delle forze dell’ordine si sono presentati presso l’ex Caserma Moccagatta per verificare lo stato delle famiglie in emergenza abitativa e censire gli attuali abitanti dell’immobile. Gli accertamenti sono stati eseguiti con la massima collaborazione sia delle famiglie che degli attivisti del C.E.A.”



“La visita odierna ci risulta essere stata disposta d’ufficio, ma pare che possa essere legata al presunto interesse della Guardia di Finanza a recuperare l’immobile che – dopo 4 anni di assoluto abbandono – è tornato a vivere grazie a delle famiglie catanesi cadute in gravi difficoltà economiche a causa sia dell’emergenza sanitaria sia delle pessime politiche del governo Conte. Certo è che risulti quanto meno curioso che ci si ricordi dell’ennesimo immobile abbandonato soltanto quando dei volontari lo recuperano per aiutare delle famiglie in difficoltà e svolgere attività solidali”.



“Lo stabile ha avuto nuova vita dunque grazie anche all’aiuto di numerosi volontari che in questi mesi hanno dapprima riqualificato e pulito la struttura per adoperarsi successivamente a creare una palestra, una biblioteca, un’aula studio ed un centro di raccolta e distribuzione alimentare; sottraendo dunque l’immobile abbandonato da un ente pubblico al degrado e all’incuria”.



“Nonostante nei giorni scorsi siano state notificate denunce verso tre volontari e siano stati svolti altrettanti interrogatori per gli indagati in questione, abbiamo scelto, consapevolmente, di non diffonderne notizia affinché le indagini potessero svolgersi con assoluta tranquillità dato che l’impegno sociale non è – ad oggi – ritenuto un atto criminoso. Il rischio però che le pressioni degli uffici demaniali possano “forzare” le pratiche di un eventuale sgombero è una possibilità: a tal proposito informiamo amici, sostenitori e simpatizzanti di quanto stia legalmente avvenendo intorno al C.E.A. – Spazio Vitale”.

“Sappiamo che ognuno di voi sarà pronto a tenderci la mano per sostenere con forza non la semplice occupazione di un immobile ma l’idea di Comunità che esso rappresenta: un centro di vita, uno spazio vitale, un avamposto di libertà per Catania ed i catanesi. Pertanto, sabato 27 febbraio alle 16:00, in via Minoritelli 5/A terremo un’assemblea pubblica – nel rispetto delle normative vigenti in termini di distanziamento ed indossando i dispositivi di protezione individuale – per aprire le porte della casa dei catanesi e discutere su idee, proposte e progetti da portare avanti, insieme, per Catania”.