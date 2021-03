Due serre di droga nascoste in una stanza: arrestato un ragazzo di 22 anni

VITTORIA – Un 22enne disoccupato di Vittoria è stato arrestato da carabinieri della locale compagnia per coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti. In una stanza di una villa in aperta campagna, a lui in uso, militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato due impianti “indoor” per la coltivazione di 15 piantine di marijuana. E’ stato arrestato e posto domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria di Ragusa. (ANSA).