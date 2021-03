FC Messina, Lodi: “Campionato difficile, strada lunga”

"Abbiamo due partite da recuperare, ma non dobbiamo badarci, bisogna guardare di volta in volta al singolo match"

MESSINA – “Questa squadra mi ha accolto benissimo, è un grande gruppo. Tutti hanno a cuore le sorti dell’FC Messina. Io sono stato chiamato a dare una mano, ma tutti mi hanno consentito di poterlo fare al meglio. Sono molto felice per la vittoria e per i gol. Mi piace mandare in rete gli altri, ma se capitano giornate così, ben vengano. Bisognava dare continuità e ci siamo riusciti”. Questo il commento di Francesco Lodi, fantasista del Messina, autore di una tripletta nel match vinto dai giallorossi per 4-2 contro il Dattilo. “Si è visto, chiunque entri, da una mano, fa la differenza e aiuta l’allenatore a fare le scelte – ha sottolineato Lodi -. E’ un premio alle scelte della società. Noi sappiamo la strada da percorrere e quanto sia lungo e difficile il campionato. Abbiamo due partite da recuperare, ma non dobbiamo badarci, bisogna guardare di volta in volta al singolo match. Alla fine tireremo le somme.

Infine, Lodi si è soffermato sulla classifica e sull’obiettivo in campionato della formazione di Costantino: “Mi è stato detto che ci siano stati dei problemi, mi dispiace per l’Acireale e per il calore della piazza, ma a noi tocca pensare a ciò che accade in casa nostra”.