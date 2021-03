Giallo in via Principe di Villafranca: inchiesta sulla morte di un uomo

PALERMO – Giallo in via Principe di Villafranca. Solo la relazione del medico legale che ha eseguito l’autopsia chiarirà le cause del decesso di Sandro Di Forti, 43 anni.

L’uomo è morto nei giorni scorsi all’interno di un palazzo in via Principe di Villafranca. I carabinieri hanno ricostruito che stava lavorando nel locale caldaia del palazzo per conto di un condomino. Lo stesso avrebbe spostato il corpo nel giardino esterno dove ha tentato invano di rianimarlo.

Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Laura Vaccaro, devono accertare se ci sia un nesso di causalità fra la riparazione che stava effettuando e il suo decesso oppure se si sia trattato di morte naturale.

In un primo momento era stata ipotizzata la morte naturale, ma poi è stata disposta l’autopsia per chiarire il giallo della morte in via Principe di Villafranca.