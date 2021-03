Guardia Costiera, monitoraggio alla Riserva Naturale “Oasi del Simeto”

"Pescato" non autorizzato e barche non a norma.

Catania – Guardia costiera: monitorata l’Oasi del Simeto. All’alba è scattata l’operazione di Polizia Marittima condotta dai militari della Guardia Costiera di Catania e di Augusta, nella zona di mare antistante la foce del fiume Simeto.

I controlli

L’attività, coordinata dalla Sala Operativa della Direzione marittima di Catania, ha visto impegnati congiuntamente mezzi navali e terrestri, nel contrasto delle attività di pesca illegale di “novellame di sarda” e dell’uso di attrezzi vietati. In particolare, i militari impegnati nei controlli di polizia, hanno accertato su alcune piccole barche da diporto la presenza di reti di tipo non consentito dalla legge, per un totale di oltre 650 metri di “sciabica”, rete da “posta” armata con il cosiddetto “Velo”, utilizzata per la dannosa pesca del novellame.

I sequestri

Nell’ambito dei controlli, è stata accertata, a bordo di una unità da pesca professionale, la presenza di pescato del tipo “rossetto” per la cui cattura il motopesca non è autorizzato. E attrezzature non conformi alle normative Comunitarie e Nazionali in materia di pesca marittima, circa 30 metri di rete “a circuizione” compreso di sacco.

Le attrezzature

Le attrezzature sono tutte state sottoposte a sequestro. Il pescato dopo essere stato sottoposto ad accertamento sanitario da parte del competente servizio dell’A.S.P. e giudicato idoneo al consumo, è stato donato in beneficenza ad enti caritatevoli. Nel tentativo di evitare le sanzioni per l’improvviso intervento dei militari, i pescatori abusivi nella fretta di salpare le reti hanno rilasciato in mare la maggior parte del novellame, comunque sanzionati per complessivi 5 mila euro.

La predetta attività rientra nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo che la Guardia Costiera effettua a tutela dell’ambiente e delle aree marine protette.