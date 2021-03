Il governo prepara il nuovo Dpcm, oggi prima bozza: resta il sistema a fasce

Nuove misure di contrasto al Covid entreranno in vigore in Italia

Il governo, in accordo con le Regioni, prepara il nuovo dpcm con le misure di contrasto al Covid e per “per rendere più agevole la programmazione delle attività economiche, le chiusure partiranno dal lunedì”. Resta il sistema delle fasce, prende corpo l’ipotesi di una graduale riapertura dei siti culturali ad aprile. Speranza preoccupato per “la crescita dei casi” ma Salvini attacca: “Pasqua chiusi in casa non mi sembra rispettoso degli italiani”. Reagisce Zingaretti: “Sbaglia, irrispettoso per italiani e imprenditori è mettere a rischio le loro vite”.