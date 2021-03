Marijuana sul banco della frutta, arrestato ortolano

CATANIA – Un venditore di ortofrutta di 46 anni e’ stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti da carabinieri della stazione di Camporotondo Etneo, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi.

Il fiuto del cane pastore tedesco “King” ha fiutato tra frutta e verdura la presenza di droga e l’uomo ha consegnato ai militari dell’Arma 200 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione che teneva nascosti dietro il banco di vendita.

La droga e’ stata sequestrata, mentre l’arrestato e’ stato posto ai domiciliari come deciso dal giudice in sede di udienza per direttissima. (ANSA).