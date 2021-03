Meta Catania: Musumeci e Dovara si tingono di azzurro

CATANIA – Grandissima soddisfazione in casa Meta Catania Bricocity per la doppia convocazione per due dei nostri atleti rossazzurri. Il C.t. dell’Italia Bellarte ha infatti diramato la lista dei convocati che parteciperanno allo stage dell’Italia in vista delle due gare di qualificazioni al prossimo Europeo contro Fnlandia e Belgio e se viene confermata la colonna Carmelo Musumeci, ormai tassello azzurro, immensa gioia per la chiamata del nostro giovane e talentuoso portiere Daniele Dovara.

Una favola assoluta quella di Dovara che negli ultimi anni dal settore giovanile della Meta Catania Bricocity ha scalato i ranghi conquistando il ruolo da titolare in prima squadra. Prestazioni che hanno convinto anche il C.t. dell’Italia pronto a scommettere sui talenti italiani in rampa di lancio.

Musumeci e Dovara raggiungeranno il ritiro azzurro nella giornata di domenica 28 febbraio per poi scendere in campo contro la Finlandia a Vaanta il 5 marzo e poi contro il Belgio, a Prato, il 9 marzo.