Nuove rotte da Trapani per le isole greche e l’Est Europa

L’estate non è esattamente alle porte, ma nessuno impedisce di non cominciare a pensare alle mete delle vacanze. Poi se per arrivare a Creta, o in Polonia, basta prendere un aereo da Trapani, allora tutto sembra più realizzabile.

Le nuove rotte della compagnia aerea Lumiwings infatti collegheranno l’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi con l’aeroporto Luigi Ridolfi di Forlì e con quelli di alcune isole greche e dell’Europa dell’Est, Romania e Polonia.

Dal 28 marzo partirà il Trapani-Forlì (Emilia Romagna) per sei giorni a settimana tranne il mercoledì. Da giugno a settembre voleranno il Trapani-Heraklion (Creta) il mercoledì; il Trapani-Santorini, martedì e sabato; Trapani-Rodi, martedì e sabato; Trapani-Katowice (Polonia), lunedì e venerdì; Trapani-Lodz (Polonia), martedì e sabato; Trapani–Arad (Romania), lunedì e venerdì e Trapani-Craiova (Romania), lunedì e venerdì. Gli ultimi quattro con una sosta di 50 minuti a Forlì per la sanificazione dell’aeromobile.

«Siamo entusiasti – ha detto Chiara Rebughini, responsabile commerciale della compagnia aerea Lumiwings – di affrontare insieme all’aeroporto di Trapani Birgi questa nuova sfida in un momento così particolare. I voli di Lumiwings collegheranno la Sicilia con Forlì, le mete della Grecia e le città dell’Europa dell’Est. Questa collaborazione porterà sicuramente ottimi frutti per la promozione e l’economia dei territori serviti. Stiamo avendo già grande richiesta dall’Europa dell’Est verso Trapani. L’affidabilità della nostra compagnia garantirà un servizio della massima qualità, che saprà fornire un valido supporto alla mobilità nazionale e internazionale».

La compagnia aerea Lumiwings ha lanciato tre tariffe: Light, Classic, Flex e si potrà far viaggiare in cabina il cane o il gatto (si sa che sono la compagnia amante degli animali) con un solo euro di sovrapprezzo, nel periodo dal 1 giugno al 15 settembre.

“Spero che non sia un punto di arrivo ma il punto di partenza – commenta Salvatore Ombra, presidente di Airgest – e che il territorio risponda bene. Per la prossima Summer puntiamo a 30 rotte dal nostro aeroporto, l’obiettivo è quello che ci eravamo posti l’anno scorso ma traslato di un anno, e cioè di raggiungere e superare il milione di passeggeri e poter essere un valido punto del turismo nella Sicilia Occidentale e ripagare la Regione siciliana, socio di maggioranza per gli investimenti fatti».

La distribuzione sarà a vendita diretta sul web e attraverso il call center 331-4145456, dal lunedì al venerdì, dalle 09 alle 18, negli aeroporti nei maggiori GDS e, dalla prossima settimana, ci sarà anche un link diretto con le agenzie di viaggio: care@lumiwings.com https://lumiwings.com/form/customer-care