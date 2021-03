Palermo, i tifosi salutano la squadra prima della partenza

PALERMO – Domani alle 12.30 il Palermo sarà di scena a Viterbo per sfidare la Viterbese, gara valida per la 27^ giornata del campionato di Serie C Girone C.

Dopo il passo falso contro il Catanzaro, la squadra di Boscaglia cercherà di tornare al successo, anche per presentarsi al meglio al derby contro il Catania in programma il prossimo 3 marzo alle ore 20.30 allo stadio “Massimino”

La squadra rosanero è partita alle 15 circa dal “Barbera” per raggiungere l’aeroporto di Trapani, ma prima della partenza c’è stato il saluto del gruppo organizzato della Curva Nord Superiore che, con cori, fumogeni e bandiere, ha dimostrato tutto il proprio sostengo e la vicinanza alla squadra.

Con la squadra non sono partiti gli squalificati Palazzi e Saraniti, ai quali si aggiungono Doda, Corrado e Valente infortunati, ma anche Kanoute, sorpresa dell’ultimo minuto.

