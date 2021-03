Partecipate, FdI incontra i sindacati: “Nel 2022 volteremo pagina”

PALERMO – “Dopo quasi un decennio di amministrazione Orlando, le partecipate del Comune di Palermo sono al disastro: pochi fondi, scarsi investimenti, personale ridotto all’osso e non valorizzato, con conseguenze negative sui servizi ai palermitani che devono fare i conti con pochi autobus, strade sporche, quartieri al buio e una città ormai allo sbando. Il sistema delle partecipate va rifondato ed è quello che farà il centrodestra tornando al governo nel 2022”. Lo dice il coordinatore di Fratelli d’Italia a Palermo Francesco Scarpinato che questa mattina, insieme alla deputata nazionale di FdI Carolina Varchi, ha incontrato i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil rappresentati rispettivamente da Calogero Guzzetta, Leonardo La Piana e Ignazio Baudo.

“Si è trattato di un incontro proficuo – dice Scarpinato – e che è solo il primo di una serie di momenti di confronto con le categorie sociali e produttive della città: Palermo ha bisogno di voltare pagina e Fratelli d’Italia è pronta a costruire un programma elettorale serio ed efficace. Lasciamo ad altri le discussioni sui nomi, noi partiamo dai programmi e per questo abbiamo registrato le perplessità dei sindacati sull’ipotesi della Holding che al momento è solo una scatola vuota. Le società hanno gravi problemi di equilibrio economico-finanziario ed è necessario metterle in sicurezza, programmando così un piano solido di investimenti che sono l’indispensabile premessa a un rilancio che non è più rinviabile”.