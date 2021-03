Stasera in tv l’Uomo ragno e Crozza

Cosa c’è stasera in tv? Inizia il weekend e la televisione dà l’opportunità al pubblico di intrattenersi con una vasta programmazione.

Su RAI 1, alle 21.25, verrà trasmessa la finale dello show televisivo “Il cantante mascherato”. Il programma, che ha visto esibire 8 celebrità in forma anonima, è giunto alla fine e per questa finale ci saranno sia duetti tra i concorrenti nascosti dalle maschere, che protagonisti indiscussi del panorama musicale italiano. Tra gli ospiti ci sarà Anna Tatangelo, Rita Pavone e Cristina D’Avena. Conduce Milly Carlucci

Su RAI 2, alle 21.20, verrà trasmesso il settimo episodio della quarta stagione del telefilm “The Good Doctor – Il principio di indeterminazione”. Il nuovo paziente di Shaun è totalmente ossessionato dall’idea di prolungare la sua vita, ma il suo problema clinico riguarda un insieme di sintomi apparentemente inspiegabili. Shaun e la sua equipe dovranno cercare di giungere a una soluzione.

Su RAI 3, alle 21.20, verrà trasmesso “Titolo V”, il programma di approfondimento di Pietro Raschillà, condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti. Al centro della puntata verranno affrontati molteplici tematiche politiche riguardanti il nostro paese e i problemi legati alla diffusione del Covid-19.

Su RETE 4, alle 21.20, verrà trasmessa la ventunesima puntata di “Quarto grado”, il programma di approfondimento e di cronaca nera, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Alla base dei racconti di cronaca e dei procedimenti giudiziari più discussi ci saranno sia collegamenti con inviati sul territorio che fondamentali ricostruzioni della redazione.

Su CANALE 5, alle 21.20, verrà trasmesso il reality show “Grande Fratello Vip”. La finale si avvicina, nuove nomination decreteranno possibili eliminazioni e, come ogni puntata, il conduttore Alfonso Signorini cercherà di mettere in luce e di analizzare le dinamiche del programma, attraverso il racconto delle storie degli inquilini della casa più spiata d’Italia e la visione dei videoclip della settimana.

Su ITALIA UNO, alle 21.25, verrà trasmesso il programma ideato e condotto da Roberto Giacobbo, intitolato “Freedom oltre il confine”. Con un approccio diretto volto alla divulgazione e alla presenza sul campo, Giacobbo cercherà di analizzare e rispondere a tante domande. Nello specifico, questa settimana verranno affrontati inediti reportage partendo dalla Francia, passando per l’Italia e giungendo in Egitto.

Su TV8, alle 21.15, verrà trasmesso “Spider-Man 3”, con Tobey Maguire. La vita di Spider-man, Peter Parker, è ancora una volta contrassegnata da difficoltà. Spider-Man non dovrà vedersela solo con più nemici contemporaneamente, ma dovrà vedersela anche con sé stesso, il nemico più temibile di tutti.

Sul NOVE, alle 21.25, andrà in onda la prima puntata de “I fratelli di Crozza”, il programma di satira condotto da Maurizio Crozza. Dopo una lunga pausa, Crozza torna in prima serata con nuovi protagonisti all’interno di uno scenario politico rivoluzionario, per analizzare l’attualità politica e sociale del nostro paese.