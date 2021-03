Tre alunni e un docente positivi a scuola: 149 persone in quarantena

RAGUSA – Sono state messe in quarantena cinque classi dell’Istituto di istruzione superiore Cataudella di Scicli – due del plesso Tecnico economico e tre di quello Tecnico agrario – dopo che tre alunni e un docente sono risultati positivi al Covid-19. Le persone in isolamento sono complessivamente 149: 124 studenti, 21 docenti e quattro del personale Ata. A tutti sarà effettuato il tampone molecolare di controllo dopo dieci giorni di quarantena. Le classi faranno soltanto didattica a distanza. In quarantena anche gli alunni e il personale delle due sezioni della scuola dell’infanzia di Donnalucata dell’Istituto Comprensivo “E. Vittorini”. Anche per loro sarà effettuato il tampone molecolare di controllo dopo dieci giorni di quarantena. (ANSA).