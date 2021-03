Vigili del fuoco, il comandante Carrolo lascia Palermo

PALERMO – Il comandante dei vigili del fuoco di Palermo, Agatino Carrolo, lascia la Sicilia per assumere lo stesso incarico a Torino. L’emergenza incendi, l’inondazione in viale Regione Siciliana sono stati gli eventi che l’hanno visto protagonista nel capoluogo dell’isola.

“Invio un saluto particolare alla popolazione di questa città al cui servizio ho operato per il periodo di comando – ha detto Carrolo durante una conferenza stampa di saluto – a tutti ho cercato di assicurare il mio impegno e la disponibilità più completa nel pieno rispetto del ruolo istituzionale. Il periodo trascorso a Palermo – ha aggiunto – è stato da me vissuto in maniera intensa; esco da questa esperienza con la consapevolezza di aver appreso importanti insegnamenti preziosi per il nuovo prestigioso incarico che andrò ad assumere. Attraverso il coordinamento del prefetto e l’impegno congiunto con le forze di polizia, con tutte le componenti del sistema di protezione civile sono state affrontate le calamità naturali o altri eventi individuando al momento le soluzioni più efficaci. Grazie a questa collaborazione – ha ricordato – è stato possibile perseguire standard di sicurezza sempre più elevati per la città di Palermo e dei suoi abitanti”.