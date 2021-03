Battuta di pesca finita in tragedia a Macari: identificato il corpo

TRAPANI – E’ di Natale Puccio di 67 anni, originario di Caccamo (PA) ma residente a Vita (TP) il corpo ritrovato ieri nelle acque di Macari, nel territorio di San Vito Lo Capo. Secondo una prima ricostruzione l’uomo era uscito di casa nelle tarda mattinata di venerdì per andare a pescare con la sua attrezzatura da terra. Non vedendolo rientrare in serata la moglie aveva fatto scattare l’allarme. I carabinieri seguendo le informazioni fornite dalla donna erano riusciti a rintracciare l’auto del sessantasettenne all’interno della quale c’erano gli effetti personali e il cellulare. Il tragico epilogo ieri, quando il corpo è stato rinvenuto nei pressi di una scogliera dai militari della Guardia Costiera.