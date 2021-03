Razza: “AstraZeneca? Io lo farei somministrare a tutti”

Dipendesse da me, sarei il primo a fare somministrare il vaccino Astrazeneca a tutti perchè non possiamo permetterci di rallentare se vogliamo raggiungere l’obiettivo del Governo nazionale, cioè quello di vaccinare la popolazione entro la fine dell’estate “. Lo ha detto l’Assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, intervenendo alla inaugurazione del centro hub di Ragusa. “Adesso, la campagna vaccinale deve necessariamente crescere nei volumi – ha aggiunto -, la Sicilia ha recepito il Piano nazionale voluto dal governo Draghi e ci attendiamo un numero significativo di dosi nei mesi di aprile e maggio per arrivare, verso l’estate, ad avere immunizzato un’ampia parte dei cittadini siciliani”. Il centro vaccinale di Ragusa e’ stato ricavato all’interno della struttura ospedaliera dismessa da anni, nell’ala Est dell’edificio, grazie ai lavori di ristrutturazione realizzati in tempi brevi dal Dipartimento regionale della Protezione Civile. L’hub e’ stato allestito con 24 postazioni vaccinali: ogni box ha a disposizione due poltrone; alcuni, piu’ grandi, hanno anche tre postazioni a sedere.

“Abbiamo affidato alla Magistratura il compito ad accertare se esiste una correlazione tra il decesso sospetto e l’effetto del vaccino stesso. Non demonizziamo i vaccini. Non c’è alternativa se non si vuole restare vittime del Covid”. Lo ha detto il Presidente della Regione Nello Musumeci alla inaugurazione del centro provinciale hub vaccinazioni di Ragusa realizzato nell’ex Ospedale Civile, a proposito di alcuni decessi dopo le somministrazioni del vaccino Astrazeneca su cui indaga la magistratura. Riferendosi alle ultime restrizioni, Musumeci ha ribadito: “Conciliamo la misura delle chiusure e le misure del sostegno. Ho chiesto al governo nazionale di accelerare questo processo. Siamo pronti per fare partire la gigantesca macchina della vaccinazione , presto il peggio sarà alle spalle”. ”