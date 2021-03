Vaccinazioni, Musumeci inaugura l’hub di Ragusa

RAGUSA – E’ stato inaugurato questo pomeriggio alla presenza del presidente della Regione Nello Musumeci, dell’Assessore alla Salute Ruggero Razza, del Direttore generale dell’Asp, Angelo Aliquò, del direttore sanitario aziendale Raffaele Elia, il centro vaccinazione Hub di Ragusa, realizzato all’interno dell’ex ospedale civile di Ragusa . La struttura si affianca ad altri 7 punti vaccinali in provincia e agli altri punti di vaccinazione del territorio, Palermo, Catania, Siracusa, Messina e Caltanissetta (a cui domani si aggiunge anche l’hub di Agrigento) . E’ stata allestita dalla Protezione civile regionale nell’ambito dell’emergenza Coronavirus. “Anche nel capoluogo ibleo – afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci – da oggi è in funzione il centro provinciale per la vaccinazione di massa: oltre un centinaio di operatori sanitari tra medici e infermieri, 24 postazioni, la protezione civile con i suoi volontari mobilitata per giorni per allestire la struttura in brevissimo tempo, l’Asp che ha coordinato l’attività sanitaria”. “Da domani saranno somministrati 350 vaccini al giorno nella struttura hub dell’ex Ospedale Civile ,ma man mano si arriverà alla media di 500 vaccini al giorno” assicura il Direttore sanitario aziendale , Raffaele Elia. (ANSA).