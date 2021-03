America’s Cup, Bruni ci crede: “Non siamo sconfitti”

AUCKLAND – Il 5-3 a favore di Team New Zealand su Luna Rossa ha rotto l’equilibrio che regnava in America’s Cup, ma l’imbarcazione italiana è pronta a lottare per rimettersi in carreggiata già da questa notte.

I timonieri Checco Bruni e James Spithill, che guidano Luna Rossa, hanno spiegato gli errori che hanno commesso nelle ultime due regate: “Spithill ha svolto un ottimo lavoro all’inizio – commenta Bruni -, abbiamo cercato di tenerli dietro di noi, ma senza successo. Finora abbiamo comunque vinto delle regate, continueremo a provarci”.

Il palermitano spiega in cosa può migliorare l’imbarcazione per le prossime regate di questa 36^ edizione dell’America’s Cup: “Dal punto di vista della velocità possiamo migliorare. Al primo incrocio eravamo in una posizione ottima ed eravamo soddisfatti, ma ci sono delle cose da migliorare. Cercheremo di fare il possibile per continuare a vincere, non ci sentiamo sconfitti. Il morale è alto”.

“La differenza del fiocco – continua Bruni – ha fatto la differenza. È andata bene nella prima bolina, poi le condizioni sono cambiate”.

Spithill ha commentato così la sconfitta nella regata numero otto: “Abbiamo visto che siamo caduti dal foil, abbiamo cercato anche di uscire per trovare la pressione. A un certo momento siamo scesi dal foil, non abbiamo completato la virata. Anche loro hanno avuto lo stesso problema con un buco di vento. Abbiamo fatto delle cose bene, sappiamo benissimo che possiamo vincere delle regate. Oggi saremo ancora più forti”.

