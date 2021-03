Biagianti contro Pellegrino: “Prenditi le tue responsabilità” FOTO

CATANIA – Periodo difficile in casa Catania. La squadra di mister Raffaele non riesce più a vincere in casa e la prestazione di sabato, contro il Teramo, ha fatto arrabbiare la piazza.

Tra gli scontenti anche il direttore tecnico Maurizio Pellegrino, che ha chiamato la squadra a rapporto insieme al tecnico. Lo stesso Pellegrino, intervistato da “La Sicilia”, ha parlato di prestazione imbarazzante da parte della squadra, ma ha anche parlato della scelta di non tesserare Marco Biagianti la scorsa estate, dicendo che è stata una scelta del tecnico.

L’ex capitano dei rossazzurri, tramite il proprio profilo Instagram, ha voluto rispondere a Pellegrino scrivendo: “La vita mi ha insegnato a prendermi sempre le mie responsabilità, soprattuto nei momenti di difficoltà. Dopo tanti mesi e in un momento complicato per squadra e città, Maurizio (Pellegrino, ndr) ancora continui a dare la colpa al Mister per le scelte che furono solo tue? Bisogna cercare di essere sinceri o quantomeno di avere le palle per le scelte che si fanno, la gente ha bisogno i rispetto e verità. E non aggiungo altro. Detto questo, Forza Ragazzi e sempre Forza Catania!”. In basso la foto postata dal calciatore:

Uno sfogo che non lascia ad interpretazioni e che, almeno secondo quanto scritto da Biagianti, non lascia dubbi su chi abbia scelto di non tesserarlo.