Catania, Claiton: “Dobbiamo crescere ancora tanto”

CATANIA – “Sconfitta che non ci voleva. Cercavamo i tre punti per consolidare il posto in classifica, però non c’è tempo per rimuginare, bisogna subito voltare pagina”. A dirlo è Claiton dos Santos, difensore del Catania, dopo la pensante sconfitta rimediata per 1-0 al Massimino contro il Teramo. L’esperto centrale rossazzurro, sottolineando il momento di difficoltà che stanno attraversando gli uomini di Giuseppe Raffaele, ha poi proseguito: “Dobbiamo ancora crescere tanto, anche nell’aiutarci in campo quando le cose si fanno più difficili. La testa è già alla Turris”, ha concluso Claiton.